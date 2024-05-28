Украинский FPV-дрон атаковал Шебекино
Гладков: ВСУ атаковали Шебекино, повреждены дом и машина
Украинская армия 28 мая атаковала город Шебекино с помощью FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В частном жилом домовладении выбиты окна и посечен забор, также поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом», — написал он.
Никто из мирных жителей не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.
Накануне, 27 мая, ВСУ атаковали автозаправку в Шебекине с помощью беспилотника. Сдетонировавший дрон повредил навес и остекление АЗС.
До этого БПЛА украинских боевиков взорвался на автостоянке в центре Грайворона. Женщина получила сквозное ранение левой ноги, пострадавшей оказали первую помощь на месте, а потом госпитализировали.