Украинский FPV-дрон атаковал Шебекино

Гладков: ВСУ атаковали Шебекино, повреждены дом и машина

Украинская армия 28 мая атаковала город Шебекино с помощью FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В частном жилом домовладении выбиты окна и посечен забор, также поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом», — написал он.

Никто из мирных жителей не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

Накануне, 27 мая, ВСУ атаковали автозаправку в Шебекине с помощью беспилотника. Сдетонировавший дрон повредил навес и остекление АЗС.

До этого БПЛА украинских боевиков взорвался на автостоянке в центре Грайворона. Женщина получила сквозное ранение левой ноги, пострадавшей оказали первую помощь на месте, а потом госпитализировали.

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