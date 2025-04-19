На Украине начали создавать секретные лагеря для боевой подготовки детей на фоне значительных потерь вооруженных сил. Об этом заявил бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала .

«Им мало, что они уже потеряли несколько поколений. Теперь они создают секретные лагеря по подготовке детей. Они же еще дети, им по 10-14 лет! Что будет с их психикой после этого. Это по сути фольксштурм, как в нацистской Германии», — заявил Дэвис.

Бывший полковник напомнил, что нацистская Германия в конце войны призывала в армию всех, кого могла найти, включая детей, подростков и стариков. По его словам, тогда для страны уже все было кончено, но вместо признания поражения они продолжали сопротивление до конца, просто уничтожая своих людей.

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