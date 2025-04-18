Боец Миф: ВСУ цепляются за каждый метр и перебрасывают резервы к Красноармейску

Вооруженные силы Украины перебрасывают резервы с курского направления для удержания Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил командир 60-го гвардейского штурмового батальона 51-й армии с позывным Миф.

По словам командира, украинские войска оказывают ожесточенное сопротивление, цепляясь за каждый метр территории. Он отметил, что освобождение Красноармейска возможно уже в этом году, поскольку благоприятные погодные условия способствуют наступлению российских воск.

«Цепляются они за каждый метр, перебрасывают резервы с Курской области», — рассказал командир.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что российская группировка войск «Юг» установила контроль над селом Калиново и поселком Валентиновка в ДНР. За неделю российские войска нанесли девять групповых ударов по целям на Украине.