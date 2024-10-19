Украинский дрон врезался в нежилое здание в Брянской области

Губернатор Богомаз: дрон ВСУ врезался в нежилое здание в Брянской области

При отражении атаки дронов ВСУ в Брянской области один из БПЛА врезался в нежилое здание. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

«Благодаря слаженной работе всех служб возгорания не допущено. Пострадавших нет», — написал он.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили над Брянской областью 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, три из них — реактивные. Атаке таже подверглись Ростовская и Белгородская области.

Ночью 17 октября силы ПВО сбили шесть БПЛА в Орловской области и четыре — в Курской. Еще три дрона уничтожили в Брянской области.