Более 10 беспилотников уничтожили над тремя регионами России

Минобороны: силы ПВО уничтожили 13 БПЛА над тремя российскими регионами

Фото: РИА «Новости»

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Силы ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников. Шесть дронов ликвидировали над Орловской областью. Четыре беспилотника уничтожили над территорией Курской области, еще три — над Брянской областью.

Накануне вечером средства противовоздушной обороны пресекли попытки украинских боевиков атаковать российские территории. Дроны ВСУ и две ракеты сбили над Курской, Брянской и Орловской областями. Также украинские боевики атаковали Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области. Пострадали пять мирных жителей.

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