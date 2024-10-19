Военные нейтрализовали ночью 16 БПЛА над тремя российскими регионами

МО: за ночь над Брянской, Ростовской и Белгородской областями сбили 16 дронов

Украинские боевики ночью атаковали с помощью беспилотников три российских региона. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские средства противовоздушной обороны в период с 00:00 до 06:00 уничтожили 16 дронов ВСУ. Больше всего аппаратов перехватили и уничтожили в Брянской области — там сбили 13 дронов. Два БПЛА нейтрализовали в Ростовской области и один — в Белгородской.

По данным оборонного ведомства, украинская армия пыталась с помощью беспилотников самолетного типа совершить террористическую атаку на российские объекты.

В ночь на 17 октября системы ПВО ликвидировали 13 украинских БПЛА. В оборонном ведомстве уточнили, что шесть из них сбили под Орлом, четыре — под Курском. Еще три беспилотника нейтрализовали в Брянской области.