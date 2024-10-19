Системы ПВО за ночь сбили 13 беспилотников над Брянской областью

В ночь на 19 октября средства противовоздушной обороны ликвидировали над территорией Брянской области 13 дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«13 БПЛА самолетного типа, из которых три — реактивные, уничтожены на данный момент», — написал он.

В результате ЧП никто не пострадал, на место прибыли экстренные службы. Глава региона уточнил, что из-за одного БПЛА загорелось нежилое здание. Сотрудники МЧС потушили пожар.

Ранее боевики ВСУ атаковали с помощью беспилотников Орловскую область. Российские военные нейтрализовали над регионом три аппарата. Губернатор Андрей Клычков заявил, что пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Он также обратился к военнослужащим и поблагодарил их за проделанную работу.