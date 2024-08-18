Украинский дрон сбили в Белгородской области

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один дрон ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее утром в воскресенье ПВО также сбила два беспилотника над Белгородской областью.

«Около 07:25 мск 18 августа силы ПВО пресекли попытку киевского режима провести террористическую атаку с применением беспилотника и сбили его над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

Ранее утром в после отражения атаки украинских беспилотников в Ростовской области произошло возгорание дизельного топлива на складах в Пролетарске. Местные жители не пострадали.

Минобороны сообщало, что дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских дронов над тремя регионами России.

Кроме того, стало известно о ликвидации группы из 16 украинских боевиков в Курской области.