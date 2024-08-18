Больше 15 украинских штурмовиков уничтожили в Курской области

Группу из 16 военных штурмового батальона ВСУ уничтожили в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Российские военные ликвидировали группу из 16 военных 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кремяное Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовом ведомстве.

Объективный контроль ликвидации националистов зафиксировали с разведывательного комплекса.

«У населенного пункта Кремяное Курской области ликвидировали группу из 16 военнослужащих  225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ликвидацию подтвердили кадры объективного контроля с квадрокоптера»,  — отметили в силовом ведомстве.

Украинские боевики 6 августа вошли в Курскую область с целью захвата территорий, их продвижение остановили. Днем ранее Минобороны РФ сообщало, что общее число потерь националистов уже превысило три тысячи человек.

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