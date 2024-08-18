Склад с топливом загорелся в Ростовской области после атаки БПЛА

В Ростовской области на складах загорелось дизтопливо после атаки БПЛА

Средства противовоздушной обороны в Ростовской области отбили атаку беспилотников, из-за падения обломков произошло возгорание дизельного топлива на промышленных складах в Пролетарске. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Атаку БПЛА отразили силы ПВО на юго-востоке Ростовской области. На территории промышленных складов в результате падения обломков произошло возгорание дизельного топлива. Подразделения пожарных привлекли к тушению», — написал он.

По его словам, по состоянию на 06:50 в тушении огня в Пролетарске задействовали пожарный поезд. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.

Днем ранее силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Минобороны отмечали, что ВСУ намеревались совершить террористическую атаку на российские объекты.