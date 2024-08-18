Силы ПВО сбили пять украинских дронов над тремя регионами России

ПВО за ночь сбила пять БПЛА над Курской, Белгородской и Ростовской областями

Фото: РИА «Новости»

В течение ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали пять украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что два дрона сбили над Ростовской областью, один на Курской областью и еще два над Белгородской областью.

«Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА самолетного типа при попытке киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в пресс-службе.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что обломки беспилотников попали в склад с дизельным топливом, после чего начался пожар. На устранение последствий прибыл пожарный поезд, информации о пострадавших не поступало.

Ранее Минобороны заявило о ликвидации двух безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря.

Не согласен с санкциями, но не спорит с Западом. Казахстан усидит на двух стульях?

Запад впал в эйфорию от вторжения ВСУ в Курскую область. Похмелье станет горьким

Беременность 50+. Чем может быть полезен пример Марины Федункив

Компания «Чистая линия» с Народным фронтом доставили помощь в Курскую область

Москвичей пустили на строящиеся станции Троицкой линии метро

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте