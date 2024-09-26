Украинский дрон сбили над Ростовской областью

Российские военные уничтожили украинский БПЛА в районе Новошахтинска в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«В 23:12 в районе Новошахтинска силами ПВО уничтожен БПЛА», — написал он.

Голубев уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

На днях украинский беспилотник рухнул на склад лесоматериалов в районе строительного рынка в Таганроге, что привело к пожару. На месте работали дежурно-спасательные службы.

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской, Курской и Брянской областями.

Ранее дежурные средства ПВО сработали в Симферополе. В результате ЧП никто из жителей не пострадал.