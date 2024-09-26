Украинский дрон сбили над Ростовской областью
Российские военные уничтожили украинский БПЛА в районе Новошахтинска в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
Историей о рабстве в Тюменской области заинтересовался Следком
Минобороны ФРГ ответило на изменение ядерной доктрины России
Рыбные хозяйства Подмосковья произвели 69 тонн товарной форели за полгода
Украинский дрон сбили над Ростовской областью
Российские банки заморозили 30 тысяч подозрительных счетов за день
Балкон пятого этажа рухнул под весом ростовчанина
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте