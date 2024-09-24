Украинский дрон рухнул на склад лесоматериалов на рынке в Таганроге

Украинский беспилотник во вторник днем упал на склад лесоматериалов в районе строительного рынка в Таганроге, после этого начался пожар. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Из-за падения БПЛА в промышленной зоне в Таганроге произошло возгорание на складе лесоматериалов. На место выехали дежурно-спасательные службы, информация о пострадавших уточняется», — написал он.

Telegram-канал Mash добавил, что украинский БПЛА упал на склад лесоматериалов в районе строительного рынка. Сейчас там пожар, горят несколько павильонов и магазин с красками.

Утром 24 сентября Минобороны сообщило об уничтожении 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Белгородской, Курской и Брянской областями.

Также днем ранее беспилотник ВСУ атаковал рабочего «Россетей» в Курской области, мужчина получил осколочные ранения.