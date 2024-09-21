Силы ПВО сработали в Симферополе

В районе Симферополя сработали системы ПВО, написал в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал.

Советник главы Крыма уточнил, что разрушений тоже нет.

Вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупреждал жителей о тренировках расчетов ППДО со стрельбой. Учения должны пройти с 19:00 до 20:00, написал он в Telegram-канале и добавил, что в городе все спокойно. Позже там объявили режим ракетной опасности. Спустя девять минут его отменили.

Ночью 21 сентября силы ПВО уничтожили более 100 украинских беспилотников. Больше всего вражеских дронов — 23 — нейтрализовали в Брянской области.