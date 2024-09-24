Больше 10 беспилотников сбили над тремя регионами России

Минобороны: над Белгородской, Брянской и Курской областями сбили 12 БПЛА

Средства противовоздушной обороны сбили 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над тремя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Дежурные средства ПВО сбили один беспилотник над территорией Брянской, четыре над территорией Курской и семь над Белгородской областью», — заявили в ведомстве.

В ночь на вторник стало известно, что ВСУ атаковали электромонтера «Россетей», который занимался восстановлением электроснабжения на территории Кореневского района Курской области. Мужчина получил осколочные ранения, при этом его защитил бронежилет.

Днем ранее военнослужащие Росгвардии нашли дрон-приманку в Курской области, который националисты применяют для вскрытия российской системы противовоздушной обороны.