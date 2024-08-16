Пять украинских беспилотников нейтрализовали над акваторией Черного моря за ночь
Минобороны: силы ПВО нейтрализовали над акваторией Черного моря 5 дронов за ночь
За минувшую ночь над Черным морем уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Боевики ВСУ применили для атаки беспилотники. Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили их.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря», — указали в оборонном ведомстве.
Также дежурные огневые средства уничтожили в акватории Черного моря два безэкипажных катера, которые следовали в сторону Крыма. Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал о работе ПВО в городе минувшей ночью.
Накануне машину с депутатами Башкирии Тимергали Уразгуловым и Юлией Красновой атаковал ударный украинский дрон. По данным пресс-службы Госсобрания, парламентарии прибыли в зону проведения спецоперации с гуманитарной миссией. Уразгулов получил легкое осколочное ранение и отказался от госпитализации.