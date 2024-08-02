Фугасная часть ракеты ATACMS застряла в девятиэтажке в Севастополе

В Севастополе при ракетной атаке пострадал девятиэтажный дом. Рухнувшую на крышу здания фугасную часть ATACMS приняли за обломки беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

«После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу девятиэтажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS», — заявил он.

Развожаев сообщил, что никто не пострадал, потому что фрагмент ракеты пробил крышу и застрял на техническом этаже. Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения на время работы пиротехников.

Ночью 2 августа Севастополь подвергся массированной атаке. Военные сбили не менее четырех воздушных целей. По проспекту Генерала Острякова разлетелись суббоеприпасы от ракеты ATACMS, движение перекрыли. Фрагменты ракеты упали в районе улиц Хрусталева, Неглинной и Морских пехотинцев.