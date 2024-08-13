Атаку беспилотников объявили в Воронежской области

Жителей Воронежской области предупредили об объявлении опасности атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона попросил людей сохранять спокойствие. По его словам, силы противовоздушной обороны находятся в боевой готовности.

«Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — предупредил Гусев.

До этого опасность атаки БПЛА в регионе объявляли в ночь на 12 августа.

Ранее российское Минобороны сообщило об уничтожении российскими зенитчиками 18 дронов ВСУ над тремя регионами страны прошлой ночью. Два беспилотника сбили над Воронежской областью, пять — над Белгородской и 11 дронов ликвидировали над Курской.

В конце прошлой недели ВСУ атаковали дронами три хутора в Белгородской области. В Борисовском и Шебекинском городском округе повреждения получили частные домовладения. В Борисовском районе в хуторе Лозовая Рудка мужчина получил осколочное ранение ноги и минно-взрывную травму.