Прибывшие на Украину истребители F-16 столкнутся с самой мощной системой ПВО Вооруженных сил России, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман. Он считает, что самолеты повторят судьбу американских танков Abrams.

«Теперь мы увидим, смогут ли F-16 противостоять самой эффективной в мире зенитной ракетной системе, которую разработали русские, и я думаю, что это окажется таким же пустым жестом, как и передача Abrams», — подчеркнул Фриман.

Эксперт напомнил, что от американских танков также ожидали, что они переломят ход событий, но этого не случилось. То же будет и с F-16, которыми США «размахивали долгое время как волшебным талисманом».

Россия подготовила «сюрпризы» для истребителей F-16. Модернизированная ракета с повышенной точностью и улучшенной системой ударов по маневрирующим целям справится не только с американскими истребителями, заявили российские военные.