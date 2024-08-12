Полученные Украиной западные истребители F-16 станут желанными трофеями для российских зенитчиков, которые уже приготовились ко встрече с военными самолетами. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил офицер расчета противовоздушной обороны с позывным Стаф.

Он пояснил, что для российского оружия западные истребители — простая цель, которую легко сбить благодаря модернизации находящихся на передовой систем. Первой уязвимостью собеседник агентства назвал уровень полета западного истребителя.

«Крылатую ракету, идущую на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, поразить гораздо сложнее. Но мы и их успешно сбиваем», — заявил Стаф.

Офицер добавил, что устройство и все возможности истребителей F-16 российским зенитчикам хорошо знакомы по училищам. Самолет находится на вооружении США еще с 1978 года, и с того времени о нем уже многое известно.

Стаф подчеркнул, что, судя по опубликованным снимкам и заявлениям украинских официальных лиц, страны Запада передали старую версию истребителей, которая значительно уступает современным образцам.

Российские оборонно-промышленные предприятия приступили к выпуску специальных ракет, способных поражать истребители, включая американские F-16. С таким заявлением в беседе с журналистами выступил заместитель командира гвардейского истребительного авиаполка Воздушно-космических сил России. Офицер подчеркнул, что новая ракета получила дополнительные возможности для маневрирования и повышенную точность для поражения цели.

Украинские войска уже использовали полученные истребители F-16 для полетов над территорией Херсонской области. Глава Каховского городского округа Павел Филипчук назвал поведение летчиков ВСУ попыткой запугать мирных жителей. Он не исключил, что в скором времени сбитые истребители пополнят выставку трофеев из зоны спецоперации на Поклонной горе в Москве.