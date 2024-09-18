Украинский дрон атаковал служебный автобус в Шебекине. Ранены четверо

Гладков: при атаке БПЛА на автобус в Шебекине ранены четыре мирных жителя

Украинский беспилотник 18 сентября атаковал служебный автобус в Шебекине, в результате ранения получили четыре мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

«У одной женщины осколочные ранения рук, у второй — осколочные ранения руки и стопы», — написал он.

Также пострадали два мужчины. Один получил контузию, в больницу его привезли бойцы самообороны. Второй с ссадинами правого предплечья вызвал скорую самостоятельно.

Накануне, 17 сентября, в Шебекинском городском округе возле села Муром FPV-дрон атаковал движущуюся по дороге легковушку. Ранения получили два мирных жителя. За день до этого после удара ВСУ по Белгороду пострадали 10 человек.

Ранее министру обороны Андрею Белоусову доложили об обстановке и мерах защиты в Белгородской области. Глава Минобороны обсудил с местными властями обеспечение войск вооружением и техникой.