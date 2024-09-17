Два человека пострадали от удара дрона ВСУ в Шебекинском округе
Гладков: дрон ВСУ ударил по машине под Шебекином, два человека пострадали
Украинский FPV-дрон атаковал двигавшуюся по дороге в Шебекинском городском округе легковушку, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате удара ранения получили два человека.
«У одного мужчины баротравма и поверхностные осколочные ранения правой руки и левого предплечья, у второго — баротравма», — уточнил глава региона.
На место происшествия прибыли бригады скорой помощи. Они доставили пострадавших в белгородскую городскую больницу № 2. Медики оказали раненым первую помощь, они пройдут лечение.
Власти уточняют информацию о последствиях атаки дрона. На месте продолжают работать оперативные службы, добавил Гладков.
Накануне утром ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район. В результате прилета пострадали 10 человек.