Белоусову доложили об обстановке на приграничных территориях

Министр обороны Андрей Белоусов на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий заслушал доклады своих заместителей и командующих группировок войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Главе ведомства доложили об обстановке и обеспечении мер защиты в Белгородской, Брянской и Курской областях. Также министр обсудил с руководителями трех регионов ряд вопросов, в том числе обеспечение войск вооружением и техникой.

Ранее президент Владимир Путин распорядился увеличить численность российской армии до 2,4 миллиона человек. Указ вступит в силу в декабре.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что численность ВС России увеличили по причине роста числа угроз на границах страны. По его словам, меры приняли из-за враждебной обстановки на западных рубежах и нестабильности на восточных.