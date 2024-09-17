Белоусову доложили об обстановке на приграничных территориях

Министр обороны Андрей Белоусов на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий заслушал доклады своих заместителей и командующих группировок войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Главе ведомства доложили об обстановке и обеспечении мер защиты в Белгородской, Брянской и Курской областях. Также министр обсудил с руководителями трех регионов ряд вопросов, в том числе обеспечение войск вооружением и техникой.
Ранее президент Владимир Путин распорядился увеличить численность российской армии до 2,4 миллиона человек. Указ вступит в силу в декабре.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что численность ВС России увеличили по причине роста числа угроз на границах страны. По его словам, меры приняли из-за враждебной обстановки на западных рубежах и нестабильности на восточных.
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