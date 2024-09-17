Белоусову доложили об обстановке на приграничных территориях

Белоусов провел заседание Координационного совета по безопасности на приграничье

Министр обороны Андрей Белоусов на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий заслушал доклады своих заместителей и командующих группировок войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Главе ведомства доложили об обстановке и обеспечении мер защиты в Белгородской, Брянской и Курской областях. Также министр обсудил с руководителями трех регионов ряд вопросов, в том числе обеспечение войск вооружением и техникой.

Ранее президент Владимир Путин распорядился увеличить численность российской армии до 2,4 миллиона человек. Указ вступит в силу в декабре.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что численность ВС России увеличили по причине роста числа угроз на границах страны. По его словам, меры приняли из-за враждебной обстановки на западных рубежах и нестабильности на восточных.

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