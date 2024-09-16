Увеличилось число раненных в результате утреннего удара ВСУ по Белгороду

Гладков: число раненных в результате удара по Белгороду и району выросло до 10

Увеличилось число пострадавших в результате утреннего удара ВСУ по Белгороду и Белгородскому району, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, ранения получили 10 человек.

Одним из пострадавших оказался четырехлетний ребенок. После обстрела ВСУ мальчику стало плохо, родители вызвали скорую помощь. Прибывшие медики диагностировали черепно-мозговую травму, баротравму и гематому на голове. Ребенку помогли на месте, от госпитализации отказались.

Еще одна пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью к медикам. Женщина пришла в больницу № 2 в Белгороде — у нее была минно-взрывная травма и ушиб грудной клетки. Врачи отпустили ее домой на амбулаторное лечение, уточнил Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что повреждения получили 96 квартир в 40 многоквартирных домах в Белгороде. Разрушения зафиксировали в 11 частных домах, пяти магазинах, одном нежилом помещении. В результате удара ВСУ пострадали 66 автомобилей.

В Белгородском районе вражеские снаряды повредили четыре многоквартирных дома (33 квартиры), 15 частных домовладений и восемь надворных построек, четыре магазина и 48 машин. Осколки нарушили остекление одного из храмов.

Утром 16 сентября ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область. Ранения получили восемь человек — одну из пострадавших госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.