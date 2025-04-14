Украинский БПЛА уничтожили в Тульской области

ВСУ совершили очередную атаку на Тульскую область. Дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Пострадавших и разрушений нет. Все специальные службы работают на месте», — написал он.

Глава Тульской области также предупредил местное население об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Он призвал сохранять спокойствие, отметив, что ситуация находится под контролем.

В ночь на 13 марта российские силы ПВО ликвидировали 13 украинских БПЛА над двумя российскими регионами. Из них — 12 дронов сбили над Ростовской областью один — над Белгородом.

На Кубани обломки беспилотника рухнули в станице Васюринской Динского района. Местные власти распорядились временно прекратить движение поездов из-за повреждения железнодорожных путей.

Также дрон ВСУ уничтожили в Наро-Фоминске. Люди услышали похожие на стрельбу звуки около 22:30 по московскому времени. Беспилотник летел в направлении района Красная Пресня.