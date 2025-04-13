Силы ПВО ночью сбили 13 беспилотников над двумя регионами

Российские средства противовоздушной обороны в течение прошлой ночи уничтожили 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них — 12 над Ростовской областью один – над Белгородской областью», - отметили в ведомстве.

В Минобороны также отмечали днем ранее, что в нарушение моратория на атаки по энергетическим объектам киевский режим продолжает односторонние удары по российской инфраструктуре.

Например, в ночь на 11 апреля украинский дрон в Запорожской области атаковал электроподстанцию «Чубаревка» ГУП «Таврия-Энерго». В результате удара повреждения получил трансформатор, без электроэнергии остались пять населенных пунктов, в которых проживают более 1,6 тысячи человек.