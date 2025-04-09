Беспилотник ВСУ уничтожили в Наро-Фоминске

Силы ПВО ликвидировали украинский беспилотник в Наро-Фоминске. Об этом 360.ru сообщили жители Подмосковья.

По данным Telegram-канала Mash, местные жители услышали похожие на стрельбу звуки около 22:30 по московскому времени. Дрон летел со стороны микрорайона Южный в направлении района Красная Пресня. Официальной информации пока не поступало.

Перед этим стало известно о введении временных ограничений на полеты в аэропорту Внуково и воздушной гавани Калуги. Самолеты перестали выпускать с 22:47. Через 12 минут в столичном аэропорту сняли ограничения.

Несколько дней назад один украинский беспилотник сбили над Чеховом. Из-за обломков сбитого БПЛА повреждения получили жилые дома на улице Заречная и на улице Мира.