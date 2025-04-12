Движение поездов приостановили на Кубани из-за падения БПЛА

Обломки беспилотника рухнули в станице Васюринской Динского района Краснодарского края, из-за чего пришлось временно прекратить движение поездов. Об этом сообщил оперштаб Кубани.
Из-за атаки БПЛА повреждения получили контактные сети железнодорожных путей. Минимум один пассажирский поезд задержался.
На место падения обломков дрона прибыли экстренные службы и аварийная бригада РЖД. В результате ЧП никто не пострадал.
Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 36 украинских беспилотников над пятью регионами России. Больше всего БПЛА уничтожили под Курском — 18 аппаратов, 13 дронов ликвидировали в Ростовской области, по два — в Орловской и Белгородской областях, еще один — в Краснодарском крае.
ВСУ убили жителя Курахово за просьбу о сигарете
Силы ПВО ночью сбили 13 беспилотников над двумя регионами
Выступление Лаврова вызвало ажиотаж на дипфоруме в турецкой Анталье
«Начались прилеты по жилым домам». Беженка — об обстрелах ВСУ в Курахово
Жители Украины наблюдали Розовую Луну
«Гниют в лесах». В Швеции ужаснулись гибели солдат ВСУ на Украине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте