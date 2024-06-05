Украинский БПЛА трижды сбросил взрывчатку на жилой сектор в Грайворонском округе
Гладков: БПЛА атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе
Беспилотник сбросил на село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе взрывчатку. Два дома и одно административное здание получили повреждения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, никто не пострадал. Гладков сообщил, что дрон трижды сбросил взрывчатку на село Мокрая Орловка, и показал разрушенные постройки.
«В результате трех сбросов взрывных устройств серьезные повреждения получили два частных жилых домовладения и одно административное здание», — заявил он.
Ночью в Белгородской области объявляли о ракетной опасности. Военные сбили два беспилотника. Столько же дронов уничтожили в Курской области и еще один — в Воронежской. Власти региона ради безопасности распорядились оснастить автобусы системами радиоэлектронной борьбы.