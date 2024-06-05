Ракетную опасность объявили в Белгородской и Курской областях

В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность. Жителей призвали спуститься в укрытия и безопасные места. Об этом сообщили губернаторы регионов.

«Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“», — написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов также предупредил жителей региона о ракетной опасности в своем Telegram-канале. Он призвал их укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто находится на улице, — зайти в ближайшее здание.

В конце мая шесть населенных пунктов Белгородской области остались без света из-за атаки Вооруженных сил Украины.