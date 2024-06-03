Белгородские автобусы оснастят средствами РЭБ

Власти Белгородской области приняли решение об оснащении пассажирских автобусов и машин скорой помощи, курсирующих около границы с Украиной, средствами радиоэлектронной борьбы для предотвращения атак беспилотников. Об этом в ходе совещания с правительством региона объявил губернатор Вячеслав Гладков. Трансляция доступна на его официальной странице во «ВКонтакте».

Не получивший дополнительные меры защиты транспорт в приграничные районы области не пропустят. Ограничение также коснется автобусов частных предприятий, которые они используют для перевозки своих сотрудников.

Гладков подчеркнул, что принятых ранее мер для обеспечения безопасности транспорта на попадающих под обстрел со стороны Украины территориях недостаточно.

«Медлительность принятия решений в итоге приводит к гибели людей», — заявил Гладков.

В минувший четверг, 30 мая, запущенный с территории Украины ударный беспилотник атаковал «Газель» с пассажирами в белгородском селе Зозули. В транспорте ехали сотрудники местной фермы. В результате удара дрона один человек погиб, девять получили ранения различной степени тяжести.

Губернатор Белгородской области уточнил, что водитель остановился около ближайшего укрытия. Но пассажиры выйти из транспорта не успели.