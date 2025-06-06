Украинский БПЛА разлетелся над Киевским шоссе в Калужской области

Украинский беспилотник сбили над Калужской областью. Обломки упали на дорогу и повредили несколько машин, сообщил Telegram-канал Mash .

Военные сбили дрон недалеко от поселка Балабаново. Фрагменты разлетелись по Киевскому шоссе и повредили несколько машин, водители отделались ушибами. К месту ЧП подоспела полиция.

Беспилотники атаковали Рязанскую, Брянскую и Тульскую области, несколько дронов обезвредили на пути к Москве. Взрывы послышались также в Саратовской области. На окраине Энгельса недалеко от НПЗ начался пожар, обломки дрона рухнули на жилой дом по улице Тельмана. Власти сообщили, что никто не пострадал.

Мощная атака российских дронов обрушилась на Киев. Мэр Виталий Кличко сообщил, что БПЛА летели на город со стороны Вышгорода и Борисполя.