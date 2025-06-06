Обломки БПЛА в Энгельсе рухнули на жилой дом

В Энгельсе обломки беспилотника упали на многоэтажку, выбили окна и спровоцировали пожар. Еще одно возгорание произошло на окраине города около нефтеперерабатывающего предприятия, сообщил Telegram-канал Shot .

Фрагменты дрона рухнули на территории ЖК «Облака» по улице Тельмана. Они разбили несколько окон, остекление дома и вызвали пожар. Оперативные службы потушили огонь на балконе верхнего этажа.

За ночь жители Энгельса насчитали более 10 взрывов. Атака, по их словам, продолжается, с неба слышны звуки БПЛА. Сильный пожар разгорелся на окраине города в районе НПЗ. Еще одной целью атаки мог стать аэродром, некоторые дроны пролетели в его сторону.

Взрывы прогремели в Саратове. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что из-за опасности ударов БПЛА в области сработала система оповещения, оперативные службы приведены в состояние готовности.

UPD: Бусаргин подтвердил повреждение жилого дома в Энгельсе. Никто не пострадал.