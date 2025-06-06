Силы ПВО перехватили летевшие на Москву беспилотники

Беспилотники пытались атаковать Москву. Силы ПВО перехватили шесть дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил он.

Воздушной атаке подверглась Саратовская область. Взрывы прогремели в Энгельсе и Саратове, сработала система оповещения. Очевидцы сообщили о пожаре в районе НПЗ и падении обломков на жилой дом. Росавиация ограничила работу местного аэропорта.

Кроме того, сильный взрыв прогремел в Брянске. Очевидец рассказал 360.ru, что задрожали окна в квартирах. По информации Telegram-канала Shot, система ПВО сработала также в Тульской и Рязанской областях.