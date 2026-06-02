Украинский беспилотник упал на парковку торгового центра в Брянске

В Брянске на парковку торгового центра «Аэропарк» рухнул украинский беспилотник. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук .

«Очередное преступление киевского режима. На парковку ТЦ „Аэропарк“ в городе Брянске упал БПЛА, летевший на здание торгового центра. Пострадавших нет», — сообщил глава.

Он уточнил, что парковку оцепили, на месте работают оперативные службы. Ковальчук призвал жителей не приближаться к подозрительным предметам и сообщать о таких находках по телефону 112.

В Белгородской области накануне фрагменты сбитого БПЛА упали на территории местного предприятия, в здании начался пожар. Обломки дрона также вызвали возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. В результате происшествий никто не пострадал.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали почти 150 беспилотников над российскими регионами.