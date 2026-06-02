Почти 150 БПЛА сбили над территорией России за ночь

Минобороны: силы ПВО перехватили 148 беспилотников в течение ночи
Дежурные средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи ликвидировали 148 беспилотных летательных аппаратов в небе над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что БПЛА перехватили и уничтожили над акваторией Черного и Азовского морей, Крымом, Краснодарским краем.
Также беспилотники ликвидировали в небе над Смоленской, Ростовской, Орловской, Курской, Волгоградской, Брянской и Белгородской областями.
Ранее в ночь на 2 июня возгорание произошло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в результате атаки БПЛА. В оперштабе Краснодарского края отмечали, что пострадавших не было, на месте ЧП работают специалисты экстренных и оперативных служб.
В понедельник боевики ВСУ также атаковали школу в Васильевке Запорожской области.