Почти 150 БПЛА сбили над территорией России за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи ликвидировали 148 беспилотных летательных аппаратов в небе над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА перехватили и уничтожили над акваторией Черного и Азовского морей, Крымом, Краснодарским краем.

Также беспилотники ликвидировали в небе над Смоленской, Ростовской, Орловской, Курской, Волгоградской, Брянской и Белгородской областями.

Ранее в ночь на 2 июня возгорание произошло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в результате атаки БПЛА. В оперштабе Краснодарского края отмечали, что пострадавших не было, на месте ЧП работают специалисты экстренных и оперативных служб.

В понедельник боевики ВСУ также атаковали школу в Васильевке Запорожской области.