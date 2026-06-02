Под Белгородом началось возгорание на предприятии после падения обломков БПЛА

Город Алексеевка в Белгородской области атаковали ВСУ, в результате падения фрагментов сбитого дрона на территории местного предприятия загорелось здание. Об этом сообщил оперштаб региона в мессенджере «Макс» .

«В результате падения обломков сбитого беспилотника на территории предприятия загорелось здание и находящееся внутри оборудование. Сотрудниками МЧС совместно с добровольной пожарной командой производится ликвидация очага возгорания», — заявили в оперштабе.

Данные о других последствиях происшествия устанавливают. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что на Ильском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар в результате атаки украинских беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал. На место ЧП прибыли оперативные службы.