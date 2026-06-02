В результате атаки БПЛА на Ильском НПЗ случился пожар

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе случилось возгорание в результате атаки беспилотника. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных и специальных служб.

До этого в Ярославской области после атаки украинских дронов начался пожар на промышленном объекте по хранению топлива. Обошлось без пострадавших. На место происшествия прибыли работники спасательных служб, приступили к ликвидации огня.

Ранее в апреле случился пожар на НПЗ в Туапсе после падения обломков беспилотников. К тушению привлекли 112 человек и 39 единиц техники, в том числе от регионального управления МЧС.