Украинский беспилотник сбили над Черным морем | 360°

06 мая 2024, 17:29
Украинский беспилотник сбили над Черным морем
Минобороны: на северо-западе Черного моря сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО сбили запущенный ВСУ беспилотник над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.
«Около 16:10 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
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В Минобороны уточнили, что дрон сбили над северо-западной частью акватории Черного моря.
Семь снарядов реактивной системы залпового огня Vampire российская ПВО уничтожила на подлете к Белгородской области. Один из них угодил в летнюю кухню дома в селе Никольское. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что погиб мирный житель.
В селе Муром днем 6 мая в результате атаки ВСУ получил повреждения инфраструктурный объект связи.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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