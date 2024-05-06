Украинский беспилотник сбили над Черным морем | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 17:29 Украинский беспилотник сбили над Черным морем Минобороны: на северо-западе Черного моря сбили украинский беспилотник РИА «Новости»

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Российские средства ПВО сбили запущенный ВСУ беспилотник над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.

«Около 16:10 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

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В Минобороны уточнили, что дрон сбили над северо-западной частью акватории Черного моря.

Семь снарядов реактивной системы залпового огня Vampire российская ПВО уничтожила на подлете к Белгородской области. Один из них угодил в летнюю кухню дома в селе Никольское. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что погиб мирный житель.

В селе Муром днем 6 мая в результате атаки ВСУ получил повреждения инфраструктурный объект связи.