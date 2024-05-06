Реактивные снаряды Vampire уничтожили на подлете к Белгородской области | 360°

Важное 06 мая 2024, 17:13 Реактивные снаряды Vampire уничтожили на подлете к Белгородской области Минобороны: ПВО сбили семь снарядов Vampire в Белгородской области

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Украинские боевики выпустили по территории Белгородской области семь снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Все ракеты перехватили дежурящие в регионе средства противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что воздушные цели сбили на подлете к Белгороду и его пригородам. Он уточнил, что один из сбитых снарядов попал в летнюю кухню жилого дома села Никольское. В результате взрыва погиб один мирный житель.

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Осколочные ранения получила восьмилетняя девочка. Бригада скорой помощи забрала пострадавшего ребенка в детскую областную клиническую больницу.

В ходе воздушной атаки осколки повредили 14 частных жилых домов и одну квартиру в многоэтажке. Также различные повреждения получили легковушка и трактор. На место прибыли оперативные и аварийные службы региона.

Это уже вторая крупная атака украинских боевиков на Белгородскую область в понедельник, 6 мая.

Утром запущенные с территории соседней страны беспилотники протаранили две «Газели» и легковой автомобиль в селе Березовка. В салонах находились сотрудники Грайворонского и Борисовского свинокомплексов.

По данным Минздрава России, ранения различной степени тяжести получили 42 человека, в том числе трое детей. Более половины пострадавших забрали в больницу.

Владеющая сельхозпредприятиями компания заявила о семи погибших сотрудниках.