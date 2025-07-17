Украинский беспилотник сбили на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков беспилотного летательного аппарата. Других подробностей не приводилось.
В ночь на 17 июля военные ликвидировали над Россией 122 беспилотника. Больше всего дронов сбили в Брянской и в Курской областях (43 и 38).
Ранее в результате падения обломков дрона ВСУ в многоэтажный дом в Воронеже пострадали трое подростков. Их доставили в больницу с травмами головы.
В Белгородской области после атаки БПЛА погибла местная жительница. Украинские б оевики сбросили дрон на ее частный дом.
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Украинский беспилотник сбили на подлете к Москве
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