Украинский беспилотник сбили на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков беспилотного летательного аппарата. Других подробностей не приводилось.

В ночь на 17 июля военные ликвидировали над Россией 122 беспилотника. Больше всего дронов сбили в Брянской и в Курской областях (43 и 38).

Ранее в результате падения обломков дрона ВСУ в многоэтажный дом в Воронеже пострадали трое подростков. Их доставили в больницу с травмами головы.

В Белгородской области после атаки БПЛА погибла местная жительница. Украинские б оевики сбросили дрон на ее частный дом.