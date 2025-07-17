Трое подростков пострадали при атаке дрона ВСУ на Воронеж

В Воронеже пострадали трое подростков в результате падения обломков дрона ВСУ в многоэтажный дом. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Глава региона уточнил, что дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили в небе над Воронежем и пригородом не менее пяти украинских беспилотников.

«К сожалению, в результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали, по предварительной информации, трое несовершеннолетних», — написал он.

Гусев добавил, что юношей 2009 и 2013 годов рождения госпитализировали с травмами головы и ссадинами. Девушка 2009 года рождения отделалась резаными ранами рук и ног, медпомощь ей оказали на месте.

Четыре квартиры в доме повреждены. На месте ЧП работают оперативные службы. Гусев предупредил, что опасность атаки беспилотников в регионе еще сохраняется.

Ранее появилась информация, что вражеский дрон врезался в многоэтажку в районе улицы Айвазовского в Воронеже. Беспилотник повредил верхние этажи.