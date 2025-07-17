За ночь силы ПВО сбили 122 беспилотника над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 122 беспилотника над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:30 по московскому времени 16 июля до 7:00 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов сбили в Брянской области — 43, в Курской — 38, в Орловской — 10, по шесть в Смоленской и Воронежской, пять — в Белгородской, по три в Калужской, над Крымом и Московским регионом, по два — в Ленинградской и Липецкой. Также один БПЛА уничтожили в Тульской области.

Сегодня утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что одна женщина погибла в результате атаки БПЛА. Украинские боевики сбросили с беспилотника взрывчатку на ее частный дом.