Украинский беспилотник обезвредили в Макеевке

В Макеевке система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила террористическую атаку на объект аграрной промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике.
В одном из районов Макеевки обнаружили беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Украине. К дрону было прикреплено самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе кумулятивного боеприпаса.
Взрывотехники использовали специализированное оборудование, чтобы обезвредить беспилотный летательный аппарат и ликвидировать взрывные устройства на месте с помощью накладного заряда.
«Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — уточнили в пресс-службе.
Ранее «Купол Донбасса» за неделю пресекла 93 атаки ВСУ. В Донецке специалистам удалось сорвать попытку врага атаковать ударным дроном одну из местных котельных.
До этого противник пытался атаковать объект энергетического комплекса и больницу. Благодаря слаженной работе взрывотехников жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре удалось избежать.
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