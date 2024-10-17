Украинский беспилотник обезвредили в Макеевке

Взрывотехники ФСБ перехватили в Макеевке беспилотник ВСУ самолетного типа

пресс-служба УФСБ России по ДНР
Фото: пресс-служба УФСБ России по ДНР

В Макеевке система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила террористическую атаку на объект аграрной промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

В одном из районов Макеевки обнаружили беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Украине. К дрону было прикреплено самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе кумулятивного боеприпаса.

Взрывотехники использовали специализированное оборудование, чтобы обезвредить беспилотный летательный аппарат и ликвидировать взрывные устройства на месте с помощью накладного заряда.

«Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — уточнили в пресс-службе.

пресс-служба УФСБ России по ДНР
Фото: пресс-служба УФСБ России по ДНР
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пресс-служба УФСБ России по ДНР
Фото: пресс-служба УФСБ России по ДНР
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пресс-служба УФСБ России по ДНР
Фото: пресс-служба УФСБ России по ДНР
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пресс-служба УФСБ России по ДНР
Фото: пресс-служба УФСБ России по ДНР
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Ранее «Купол Донбасса» за неделю пресекла 93 атаки ВСУ. В Донецке специалистам удалось сорвать попытку врага атаковать ударным дроном одну из местных котельных.

До этого противник пытался атаковать объект энергетического комплекса и больницу. Благодаря слаженной работе взрывотехников жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре удалось избежать.

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