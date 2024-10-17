Украинский беспилотник обезвредили в Макеевке

В Макеевке система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила террористическую атаку на объект аграрной промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

В одном из районов Макеевки обнаружили беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Украине. К дрону было прикреплено самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе кумулятивного боеприпаса.

Взрывотехники использовали специализированное оборудование, чтобы обезвредить беспилотный летательный аппарат и ликвидировать взрывные устройства на месте с помощью накладного заряда.

«Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — уточнили в пресс-службе.