Украинских разведчиков в Сирии найдут и уничтожат как пособников террористов. Об этом в интервью ТАСС рассказал спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Нужно называть вещи своими именами: те, кто помогает, вооружает радикалов из „Хайят Тахрир аш-Шам“*, это террористическая организация, которая признана ООН как таковая, я считаю, что это, безусловно, требует соответствующей, причем жесткой реакции», — отметил он.

Спецпредставитель подчеркнул, что Россия располагает информацией о том, что сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины поставляют оружие террористам в сирийском Идлибе. Украинские специалисты отправляют боевикам дроны, а также учат ими пользоваться и изготавливать самостоятельно.

Как сообщил Лаврентьев, в Сирии присутствуют российские военные. Он предположил, что они подготовят решительный и жесткий ответ.

Ранее стало известно, что что украинские власти совместно с США активно обучают террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* новым технологиям создания дронов. Цель — открытие фронта в Сирии против России. В сентябре в Кремле ответили, что не видели сообщений об этих украинских планах.

* Признана террористической и запрещена в России.