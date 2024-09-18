Песков отреагировал на новости о планах Украины обучать террористов в Сирии
Песков не видел сообщений о планах Украины открыть новый фронт против России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на новости о планах Украины открыть второй фронт в Сирии против российских сил. Его слова привело РИА «Новости».
Журналисты спросили Пескова, как эти сообщения восприняли в Кремле.
«Я не видел. <…> Я не располагаю конкретной информацией, поэтому ничего не могу сказать», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Сирийский осведомленный источник сообщил, что украинские власти совместно с США активно обучают террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* новым технологиям создания дронов. Цель — открытие фронта в Сирии против России.
Ранее Украина передала террористам в Сирии партию беспилотников в обмен на опытных боевиков. Встречи украинцев с террористами проходят на сирийско-турецкой территории в районе Идлиба.
* Террористическая организация, запрещена в России.