Песков не видел сообщений о планах Украины открыть новый фронт против России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на новости о планах Украины открыть второй фронт в Сирии против российских сил. Его слова привело РИА «Новости» .

Журналисты спросили Пескова, как эти сообщения восприняли в Кремле.

«Я не видел. <…> Я не располагаю конкретной информацией, поэтому ничего не могу сказать», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Сирийский осведомленный источник сообщил, что украинские власти совместно с США активно обучают террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* новым технологиям создания дронов. Цель — открытие фронта в Сирии против России.

Ранее Украина передала террористам в Сирии партию беспилотников в обмен на опытных боевиков. Встречи украинцев с террористами проходят на сирийско-турецкой территории в районе Идлиба.

* Террористическая организация, запрещена в России.