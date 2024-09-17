Около 250 экспертов ВСУ прибыли в Идлиб для обучения производству БПЛА

Около 250 инструкторов ВСУ прибыли в провинцию Идлиб, находящуюся на север Сирии, чтобы обучить боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* производству дронов. Об этом рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

«Есть подтвержденные данные, что численность украинских инструкторов, которые уже прибыли в Идлиб, достигла 250 человек. Их распределили по производственным объектам в городе Идлиб и в районе Джисир аш-Шугур», — сказала собеседник агентства.

Он добавил, что инструкторы ВСУ обучают боевиков производству и модернизации беспилотников. Украинские власти также передали группировке партию дронов в обмен на опытных людей.

По данным газеты Al-Watan, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов** находится на контакте с главой террористической организации в Сирии Абу Мухаммадом аль-Джулани. Как уточнили авторы материала, представитель киевского режима вербует боевиков в ряды ВСУ.

* Террористическая организация, запрещена в России.

** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.