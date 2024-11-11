RT: украинские военные готовят боевиков к атакам на сирийские войска в провинции Хама

RT со ссылкой на сирийские спецслужбы сообщил, что в провинцию Идлиб прибыли украинские военные для подготовки местных боевиков.

По данным RT, частники организации «Хайат Тахрир аш-Шам»* якобы планируют нападение на сирийские войска в провинции Хама и на российские силы на авиабазе Хмеймим. Российские военные, как отмечает издание, имеют доказательства пребывания украинских военных в САР.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация, признанная террористической на территории России