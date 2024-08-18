Украинские войска нанесли удар по храму в Донецке

Представительство ДНР: ВСУ нанесли удар по храму Серафима Саровского в Донецке

Украинские националисты обстреляли храм Преподобного Серафима Саровского в Донецке. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Поступили данные о повреждении храма Преподобного Серафима Саровского по улице Петровского в Петровском районе Донецка после прямого попадания», — сообщили в СЦКК.

Фото разрушенного храма показал и мэр города Алексей Кулемзин.

Петровский район находится в западной части Донецка, это самая отдаленная часть города. С 2014 года украинские боевики регулярно обстреливают его из западной артиллерии и ударных беспилотников.

В пятницу, 16 августа, ВСУ нанесли удар по территории торгового центра «Галактика» в Петровском районе. В результате атаки торговое здание практически полностью сгорело, ранения получили 13 мирных жителей.