Мужчина и женщина погибли в Донецке под обстрелом ВСУ

Кулемзин: в Донецке в результате обстрела ВСУ погибли мужчина и женщина

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк. Выпущенные ВСУ снаряды убили двух человек, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Женщина и мужчина погибли при обстреле Петровского района Донецка, на Байкальской улице.

Огонь по этому району города украинские националисты открыли с утра воскресенья. Украинские снаряды в том числе попали в храм преподобного Серафима Саровского. Кулемзин публиковал фото с последствиями атаки.

Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал о пяти пострадавших в результате обстрелов мирных жителях ДНР. В Донецке ранения получили четыре человека — две женщины и мужчины, в Енакиеве пострадала женщина 1940 года рождения.

В этот же день ВСУ повторно ударили по ТЦ «Галактика». Ранения получили минимум два местных жителя. 

Предъявите ваши пальчики. Зачем Турции собирать биометрию туристов

Названы семь главных признаков высокого интеллекта

Взгляд на экран: черно-белый Ален Делон

Не согласен с санкциями, но не спорит с Западом. Казахстан усидит на двух стульях?

Запад впал в эйфорию от вторжения ВСУ в Курскую область. Похмелье станет горьким

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте