Мужчина и женщина погибли в Донецке под обстрелом ВСУ

Кулемзин: в Донецке в результате обстрела ВСУ погибли мужчина и женщина

Украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк. Выпущенные ВСУ снаряды убили двух человек, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Женщина и мужчина погибли при обстреле Петровского района Донецка, на Байкальской улице.

Огонь по этому району города украинские националисты открыли с утра воскресенья. Украинские снаряды в том числе попали в храм преподобного Серафима Саровского. Кулемзин публиковал фото с последствиями атаки.

Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал о пяти пострадавших в результате обстрелов мирных жителях ДНР. В Донецке ранения получили четыре человека — две женщины и мужчины, в Енакиеве пострадала женщина 1940 года рождения.

В этот же день ВСУ повторно ударили по ТЦ «Галактика». Ранения получили минимум два местных жителя.